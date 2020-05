MEN: Uczniowie nie wrócą do szkół do końca roku szkolnego

- Do końca zajęć czyli do 24 czerwca nie ma takiej decyzji, aby uruchomić pracę pozostałych klas (poza klasami I-III - przyp. red) podstawowych i szkół ponadpodstawowych - powiedział dziś w rozmowie z "WP" wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Od 25 maja samorządy mogą otworzyć szkoły dla klas I-III, aby zapewnić opiekę nad dziećmi. Czy zdecydują się na to? To mało prawdopodobny scenariusz.

Od 18 maja będzie możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach policealnych oraz odbywania praktyk i staży w szkołach ponadpodstawowych. Z kolei od 25 maja samorządy z kolei mogą otworzyć szkoły podstawowe. Nie wrócą jednak normalne lekcje. Chodzi o zapewnienie opieki nad uczniami klas I-III. Oprócz opieki nauczyciele mają zapewnić również dzieciom pewną formą zajęć dydaktycznych. Od 25 maja dla maturzystów oraz dla uczniów szkół ósmych mają rozpocząć się systematyczne konsultacje z nauczycielami, a dla wszystkich uczniów - od 1 czerwca. Przygotywywane są wciąż wytyczne dotyczące organizacji egzaminów maturalnych oraz ósmoklasistów. Jak decyzję o zamknięciu szkół do końca roku szkolnego komentują rodzice? - Chyba nikt nie jest zaskoczony. To najlepsza decyzja w tej sytuacji. Otwarcie szkół w środku epidemii to byłaby katastrofa. Nie mówiąc już o tym, że otwieranie ich tuż przed ostatnim dzwonkiem nie miałoby większego sensu - komentuje rodzic dwójki uczniów z "podstawówki". Wchodzi trzeci etap znoszenia obostrzeń Wideo