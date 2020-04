"Mezalians". Zobacz najnowszy teledysk Qulturki VIDEO

"Mezalians" był już ostatnim numerem z płyty "EKG" do którego nakręcono teledysk. A to oznacza tylko jedno: czas na nową płytę. Potwierdza to Joanna Naranowicz, liderka i wokalistka Qulturki.

- Kolejny będzie już obrazkiem do piosenki z naszej najnowszej płyty, nad którą będziemy dalej pracować jak tylko ten chory, zły okres minie - mówi Joanna Naranowicz.

Teledysk do "Mezaliansu" powstał dwa lata temu na pilskim lotnisku. Autorami zdjęć są: Mikołaj Stelter Szymański, Dawid Cieślak, Marcin Szymański. Montaż: Marcin Szymański.