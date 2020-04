Miał mieć kwarantannę, a wyszedł z synem na spacer!

Czarnkowscy policjanci codziennie patrolują ulice i pilnują czy osoby będące w kwarantannie jej przestrzegają. Niestety, interwencje z ich udziałem nie zawsze kończą się najlepiej. Sypią się mandaty.

Najbardziej nieroztropny okazał się ostatnio mieszkaniec gminy Wieleń, który po powrocie z zagranicy przez dwa tygodnie miał przebywać w domowej kwarantannie. Oznacza to całkowity zakaz wychodzenia z domu. Tymczasem, podczas jednej z kontroli policja nie zastała go w domu. Gdzie był w tym czasie?

- Podczas kontroli okazało się, że poszedł z dzieckiem na spacer. W rozmowie z policjantami odniósł się lekceważąco do obowiązujących go obostrzeń. Teraz za swą bezmyślność odpowie przed sądem. Za nie stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych zgodnie z art. 116 KW grozi mu grzywna do 5 tys. złotych. Ponadto służby sanitarne mogą nałożyć na mężczyznę karę administracyjną w wysokości 30 tys. złotych - mówi rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.