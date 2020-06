Miało być śmiesznie, ale nie jest. Czyli dzieci i ich sposoby na zabijanie nudy

Dzieci, gdy się nudzą, wpadają na naprawdę różne pomysły. Nie wszystkie są dobre. O tym wybryku z pewnością małoletni mieszkaniec Trzcianki nie zapomni do końca życia.

8-latek dla zabawy zadzwonił pod numer alarmowy. Zgłosił, że jego matka upadła i straciła przytomność, po czym rozłączył się i pomimo wielokrotnych prób nie odbierał połączeń.

- Trzcianeccy policjanci bardzo szybko ustalili dane abonenta i jego adres zamieszkania. Na miejscu zastali 8-latka, który poinformował ich, że mamie nic się nie stało, a na numer alarmowy zadzwonił za namową kolegów. O telefonie syna policjanci powiadomili matkę chłopca, która była zdziwiona jego zachowaniem. Informacja o tej sytuacji zostanie wkrótce przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich informuje rzecznik prasowy KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.

Policja apeluje do rodziców, by od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci, by odpowiedzialnie korzystały z numerów alarmowych. Używamy ich tylko w uzasadnionych przypadkach. Takie niewybredne żarty i sytuacje powodują poważne zaangażowanie służb ratunkowych i mogą odciągać funkcjonariuszy od pilnych oraz poważnych zadań.