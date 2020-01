Miasto buduje. Na Andersa staną dwa nowe bloki TBS. To ostatnie inwestycje na tym terenie

Mieszkania Plus z rządowego programu to na razie w Pile jeszcze pieśń przyszłości. Państwowa spółka - Polski Fundusz Rozwoju chciała je budować na Zielonej Dolinie w rejonie ulic Nowej i Kazimierza Wielkiego na działce należącej do Enei. Tyle że ten teren miasto przeznaczyło w przyszłości pod budowę szkoły i boiska. Dlatego pod koniec sierpnia zaproponowało wymianę gruntów. Temat Mieszkań Plus trafił na półkę. Kto go z niej ściągnie i odkurzy?

Na razie miasto chętnie korzysta z innego rządowego programu na rozwój mieszkalnictwa. Chodzi o bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego właśnie Funduszu pilski TBS otrzymał promesę na dwa budynki. Pierwszy z nich to blok na 36 mieszkań. Drugi na 33 mieszkania. Oba będą oddane pod klucz czyli w stanie gotowym do zamieszkania łącznie z płytkami, kuchnią i łazienką.