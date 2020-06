Miejsce zbrodni bez tajemnic. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica otwiera kryminalistykę z kryminologią

Kryminologia i kryminalistka brzmią podobnie, ale są to dwie zupełnie odrębne nauki. Kryminologia to nauka interdyscyplinarna łącząca zagadnienia z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kryminologów interesują motywy i tło popełnienia przestępstwa, z kolei kryminalistyka to "techniczne" aspekty przestępstwa. To opracowywanie metod wykry­wania przestępstw i ich sprawców oraz metod zbierania dowodów. Obejmuje więc m.in zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa, oględziny czy rekonstrukcję zdarzeń. To także znajomość informatyki śledczej.

Obie te nauki - kryminologia i kryminalistyka, są ze sobą ściśle związane i obie będzie można studiować jednocześnie na Państwowej Uczelni Stanisława Staszica. Na chętnych czekają trzy lata nauki na Podchorążych. Program studiów został przygotowany przy pomocy specjalistów od kursów organizowanych w szkołach policji. PUSS podpisała również umowy ze Szkołą Policji w Pile oraz Komendą Powiatową Policji w Pile, które udostępnią studentom swoją bazę oraz biblioteki. Ze Szkoły Policji i z komendy na Bydgoskiej będą rekrutować się również wykładowcy, nierzadko eksperci w swoich dziedzinach.