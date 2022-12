Miłośnicy aut przed obiektywem, czyli świąteczna sesja zdjęciowa moto-grupy The One Family [ZOBACZ ZDJĘCIA] Szymon Chwaliszewski

Jeszcze we wrześniu, niemal w tym samym miejscu, na Bulwarze 700-lecia przy rzece Łobżonce w Łobżenicy motoryzacyjna grupa The One Family, skupiająca miłośników czterech kółek z powiatów pilskiego, złotowskiego i z okolic Poznania zorganizowała zlot. Dzisiaj tworzący tę ekipę powrócili nad rzekę i korzystając z gościnności Klubu Motocyklowego Krajna Motors Team wykonywali bardzo oryginalną sesję zdjęciową. Nie mogło rzecz jasna zabraknąć aut, zwłaszcza volkswagenów, z różnych epok i przerobionych w różnych stylach. Zobaczcie backstage z tego wydarzenia.