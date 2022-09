Miłośnicy klasycznych i przerobionych aut przyjadą do Łobżenicy

Wydarzenie organizuje grupa The One Family, czyli sympatycy motoryzacji z powiatów pilskiego i złotowskiego. Ich samochody dalekie są od seryjnej specyfikacji przygotowanej przez fabrykę. To nie pierwsza tego typu impreza w ich wydaniu. W maju 2022 roku przygotowali coś podobnego w Folwarku Hawaje w Starej Wiśniewce. Moto impreza spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Uczestnicy przyjechali z różnych rejonów Polski. Teraz wydarzenie, które nie ma polegać na paleniu gumy, wyścigach, czy strzałach z wydechów, lecz głównie na luźnych rozmowach o motoryzacji, o tym co, kto i jak przerobił będzie jeszcze bardziej dostępne dla widzów.

- 24 września od godziny 11.00 zapraszamy na Bulwar 700-lecia w Łobżenicy. Pojawi się około 60 wyselekcjonowanych aut, do tego piękne otoczenie, grill, konkursy, nagrody i wspaniały klimat – mówi Mateusz Marczykowski, założyciel grupy The One Family

W imieniu organizatorów polecamy i zapraszamy.