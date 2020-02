Mineralna w Kotuniu, marazm w Wapnie, a w Pile Brazylijki - "Tygodnik" w cytatach, rok 1986

Województwo pilskie pokazywało nieznane dotąd oblicze. Już wcześniej odkryto tu kredę piaskową oraz iły, a w połowie lat 80. pilska “Nafta” znalazła pod Kotuniem źródła wody mineralnej. Za to po górniczej katastrofie z 1977 roku, wciąż trudne chwile przeżywało Wapno

Nr 328, 4.05.1986 r. Są sportowcy, którzy przechodzą do historii nie tylko z racji uzyskiwanych wyników, lecz przede wszystkim - dzięki swojej postawie moralnej - bohaterstwu i czynom, które nadają im znamiona współczesnych herosów. Jednym z takich sportowców jest Stanisław Marusarz - człowiek-legenda, wspaniały zawodnik i gorący patriota. Narciarz, jakich w Polsce było niewielu, czterokrotny olimpijczyk, srebrny medalista mistrzostw świata w skokach narciarskich w 1938 roku, rekordzista świata, wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca wielu międzynarodowych zawodów. Jego życie obok wspaniałych sukcesów na arenach sportowych pełne było dramatycznych spięć w latach drugiej wojny światowej, kiedy to był kurierem tatrzańskim. O jego losach napisano kilkanaście książek i nakręcono kilka filmów. Nie ma w Polsce człowieka, który nie znałby jego nazwiska. I oto legendarny Stanisław Marusarz przyjechał do Chodzieży na spotkania z młodzieżą szkolną. Stało się to dzięki staraniom ZW ZMW w Pile i osobistym kontaktom Bogumiła Łączki, nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Rolniczych w Ratajach k. Chodzieży. (Edmund Wolski)

Nr 329, 11.05.1986 r. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem Stronnictwa Demokratycznego. W Pile rocznica ta jest czczona szczególnie uroczyście, ponieważ najsławniejszy pilanin Stanisław Staszic był jedną z głównych postaci związanych z Konstytucją 1791 roku. Pod jego pomnikiem w Pile 3 maja br. delegacje organizacji politycznych i społecznych, zakładów pracy i szkół złożyły wiązanki kwiatów. (l) Nr 330, 18.05.1986 r. Po raz pierwszy w 39-letniej historii Wyścigów Pokoju uczestnicy najstarszej amatorskiej imprezy kolarskiej na świecie przejechali przez nasze województwo. Na lotnej premii we Wronkach zaciekle finiszowali kolarze kilku państw. Najszybszy był Czechosłowak Anton Novosad. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 331, 25.05.1986 r. Mieszkańcy Piły dawno nie oglądali tak barwnego i pełnego humoru widowiska, jakim był chrzest adeptów sztuki drukarskiej. Impreza - organizowana z okazji Dnia Drukarza - odbyła się po raz pierwszy na ulicach miasta. Pilanie mogli więc zapoznać się ze starymi tradycjami pasowania, jak i zwyczajami mistrzów czarnej sztuki. Początkiem widowiska był przemarsz uczestników imprezy z Zakładów Graficznych przy ul. Okrzei na deptak przy Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, gdzie odbyła się główna ceremonia „wyzwolenia na drukarzy” 26 młodych adeptów (…). Młodzi adepci sztuki drukarskiej na długo zapamiętają ten niecodzienny chrzest. „Zaliczyli” bowiem kąpiel (…), potem łyk specjalnego płynu sporządzonego z oleju, wywaru piołunu, pieprzu i czosnku oraz właściwe już pasowanie na drukarza. (…) Całej tej barwnej imprezie przygrywał młodzieżowy zespół „Mini - Bazar” z Łobżenicy, a podczas przemarszu uczestników chrztu górnicza orkiestra dęta pilskich „nafciarzy”. (A.Ś.)

Nr 331, 25.05.1986 r. 64 osiedlowe zespoły składające się z chłopców do lat 12, przystąpiły do pojedynków eliminacyjnych ogólnopolskiego turnieju drużyn osiedlowych piłki nożnej w województwie pilskim. (…) Do finału wojewódzkiego, który rozegrano jako przedmecz piłkarskiego meczu o Puchar Polski seniorów na stadionie MOSiR w Pile, zakwalifikowały się zespoły z Wałcza i Wągrowca. Zdecydowane zwycięstwo w stosunku 7:0 (4:0) odnieśli młodzi zawodnicy z Wałcza. (mi) Nr 333, 7.06.1986 r. Twierdzą, i że łączy ich przyjaźń i obsesja zniszczenia teatru na rzecz teatru, że w poszukiwaniu właściwych form ekspresji przeszli drogę od działalności performatywno - happeningowej po realizacje filmowe video i światłoczułe, że wszystko jest plagą… Chociaż uważają się za grupę wybitnie nieinstytucjonalną, to jednak najczęściej można ich spotkać w Pilskim Domu Kultury, gdzie są wspierani i popierani, i gdzie wkrótce przedstawią swój najnowszy spektakl… Grupa MARTZ: „Oto wariatka, która idzie tańcząc”, reż. Zbigniew Cholewicki; występują: Beata Szymczak, Stanisław Dąbek, Marian Jędrzejaszek, Janusz Klonowski, muzyka: Henryk Szopiński, światło: Mirosław Bocian. Spektakl ten prezentowali już na Ogólnopolskim Przeglądzie Studenckich Teatrów Debiutanckich „Start”w Kielcach. (k)

Nr 334, 14.06.1986 r. Ochrona środowiska jeszcze do niedawna była sprawą niemalże marginalną. Owszem, wiele się pisało i mówiło o takiej potrzebie, ale w praktyce nic się nie zmieniało. Ciągle było coś ważniejszego: jak nie przemysł, to rolnictwo, jak nie rolnictwo, to gospodarka leśna. Ochrona środowiska stale była spychana na dalszy plan. Uważano, że przyroda sama się jakoś obroni. Nie trzeba było jednak długo czekać, by te zaniedbania, ba, totalna ignorancja, doprowadziły do tragedii, jaką są zatrute wody, zanieczyszczone powietrze, czy zdegradowane grunty. W całym kraju wystąpiły liczne niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, wynikające z jednostronnego rozwoju gospodarki oraz niedostatecznej troski o jego ochronę. Tych szkód nie jesteśmy obecnie w stanie szybko naprawić, brakuje na to środków materialnych i technicznych. (Edmund Wolski) Nr 334, 14.06.1986 r.

W minioną niedzielę festynem „Tygodnika Pilskiego” zakończyły się Dni Trzcianki, w trakcie których zorganizowano w mieście wiele imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. (…) Gwarnie i wesoło było podczas niedzielnego festynu. Koncertowały m.in. „Mini-Bazar”, Orkiestra Wojsk Lotniczych, Zespół Estradowy WOSS „Kontrapunkt”, Grupa Folklorystyczna z toruńskiego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, trzcianeckie zespoły. Humor i parodie prezentowali Marek Malita i Mieczysław Góra - laureaci Pegeerowskich Igraszek Humoru. (…) Ostatnim akordem naszego festynu i Dni Trzcianki był koncert muzyki elektronicznej. (k) Nr 334, 14.06.1986 r. Od kilku tygodni uczniowie klasy III Technikum Budowlano - Drogowego w Pile - Arkadiusz Łuszkiewicz, Piotr Ciężki i Sławomir Piszczek - zbierają podpisy pod apelem Komendy Szkolnej OHP w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. gen. Z. Berlinga, w którym czytamy m.in.: „Przejęci ideą walki z narkomanią, wyrażamy gorące poparcie dla działalności Marka Kotańskiego i wszystkich ludzi, którzy są jego sojusznikami. Zwracamy się z prośbą do wojewody pilskiego, aby dołożył wszelkich starań w celu ograniczenia upraw maku i ścisłej kontroli jego zbioru. Pragniemy, aby w województwie pilskim ani jeden człowiek nie uległ zabójczemu działaniu tego narkotyku, aby ani jeden gram słomy makowej nie dostał się w ręce ludzi uzależnionych. W roku, który ma się stać rokiem odnowy moralnej narodu, apelujemy do rozwagi i sumienia ludzi dobrej woli. Nie chcemy, aby nasi koledzy przeżywali tragedię, której źródłem jest mak.” (…) Przypomnijmy, iż kilku wojewodów wydało już zarządzenia całkowicie zakazujące uprawy maku na podległych im obszarach. (k)

Nr 336, 28.06.1986 r. Znane są już wyniki pierwszego etapu tegorocznej akcji „Posesja 86”, w której uczestniczyło 2147 osób - przedstawicieli instytucji kontrolnych, administracji, organizacji społecznych i młodzieżowych. W dniach od 7 do 21 kwietnia br. skontrolowanych zostało 27 655 posesji, w tym obiekty użyteczności publicznej, oświatowo - wychowawcze, PKP i PKS, a ponadto placówki handlowe i zakłady pracy. (…) W pierwszym etapie akcji nałożono 1290 mandatów wartości 1 mln 241 tys. zł, sporządzono 74 wnioski do kolegium, wszczęto sześć postępowań przygotowawczych, udzielono 560 upomnień egzekucyjnych oraz zastosowano 1523 innych kar. (…) Drugi etap akcji rozpoczął się 25 maja i trwał do 13 czerwca br. Tym razem głównym zadaniem komisji była rekontrola wcześniej wizytowanych obiektów oraz lustracja wszystkich pozostałych. (gra) Nr 337, 6.07.1986 r.

Jak ogromną popularnością cieszą się w Chodzieży sporty motorowodne, można było przekonać się już podczas ubiegłorocznej eliminacji do mistrzostw Polski w dyscyplinie sportu kojarzącej się błyskawicznie z nazwiskiem Waldemara Marszałka. Zapowiedź ponownego przyjazdu do Chodzieży tego znakomitego i utytułowanego zawodnika, a także rywali z kraju i zagranicy ściągnęła nad brzegi Jeziora Miejskiego co najmniej 10 tysięcy ludzi. Byli oni świadkami interesującej rywalizacji motorowodniaków uczestniczących w II eliminacji Mistrzostw Polski rozgrywanych w obsadzie międzynarodowej. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 337, 6.07.1986 r. Po zwycięstwach gości w Słupsku 3:2 i w Koszalinie 3:1, trzeci oficjalny międzypaństwowy mecz siatkarek Polski i Brazylii odbył się w Pile. Po uroczystym otwarciu i odegraniu hymnów obu państw, na parkiecie hali MOSiR rozpoczęła się konfrontacja szóstej drużyny świata z reprezentacją Polski. (…) Dwie godziny i dwadzieścia minut trwało to interesujące widowisko, którego poziom mógł zadowolić publiczność. Niezwykle żywiołowo dopingowała ona rodaczki, choć nie szczędziła braw po efektownych akcjach siatkarek brazylijskich. (…) Zdaniem obserwatorów wszystkich występów siatkarek Brazylii w Polsce (nazajutrz w Bydgoszczy Brazylia wygrała 3:0), najlepszy mecz oglądała publiczność w Pile. Zabrakło tylko zwycięstwa, a było ono tak blisko. (Eugeniusz Mikuszewski)

Nr 339, 20.07.1986 r. Wieś Wapno najlepsze czasy ma już poza sobą. Kiedy dziewięć lat temu na skutek górniczej katastrofy przestała istnieć kopalnia, kiedy zapadły się pod ziemię drogi, torowiska, samochody i budynki, kiedy okazało się, że soli więcej tu nikt wydobywać nie będzie, wtedy Wapno przestało być ważne. (…) Część mieszkańców wyjechała w poszukiwaniu pracy i nowych domów, część znalazła zatrudnienie w pobliskim Wągrowcu, niektórzy postanowili zostać. Na pamiątkę ostały się jedynie Karta Górnika, nazwy baru, kina i kopalni, a w szafach czarne mundury. Gdzieś w magazynie legły również instrumenty górniczej orkiestry, w aktach pozostały martwe zapisy istnienia kółek zainteresowań i klubów sportowych, wyginęły inicjatywy, zamarło życie kulturalne. (…) Od dziewięciu lat mówi się i pisze o skutkach katastrofy, tłumacząc nią wszystko i wszystkich. Jednakże hasła „Fajrant, giniemy!” - giniemy z pola widzenia dyrekcji, administracji, organizacji partyjnej, młodzieżowej, związkowej i samorządu - nie da się wymazać przy pomocy historycznych dziś usprawiedliwień. Nie ten czas. (Jacek Prześluga)

Nr 342, 10.08.1986 r. Błyskają światła. Samochód wjeżdża na podest. Punktualnie o wyznaczonej godzinie, komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej płk dr Ryszard Muszyński, w towarzystwie zastępcy dyrektora FSR „Polmo” do spraw technicznych, mgr. inż. Andrzeja Jacka Kowalskiego, przyjmuje meldunek o gotowości do jazdy. Składającym jest pierwszy kierowca - ppłk Tadeusz Kosiński. (…) Przez cały czas pracują kamery filmowe i aparaty fotograficzne. „Tarpan D-239” dostojnie zjeżdża z wyniesienia. Zrywa się burza oklasków. Rozpoczyna się próba samochodu i ludzi. Honorowa runda wiedzie ulicami centrum miasta i prowadzi na pętlę: Jastrowie, Złotów, Krajenka, Wysoka, Chodzież, Czarnków, Trzcianka, Wałcz. Łącznie nieco ponad 200 km drogami o zróżnicowanej nawierzchni. (…) Badanie „Tarpana D-239” koncentruje się na jeździe, obsłudze technicznej i prowadzeniu ekspertyz w przypadkach uszkodzeń. (…) Przez prawie cztery miesiące będzie „sztucznym satelitą” Piły, by przebyć trasę odpowiadającą dwuipółkrotnemu okrążeniu Ziemi po równiku. (Andrzej Niśkiewicz)

Nr 343, 17.08.1986 r. Wychodzi na to, że województwo pilskie jest prawdziwą kopalnią skarbów. Niedawno na naszych łamach odkrywaliśmy złoża kredy piaskowej we Wrzącej i iłów w Stobnie, a tu w Kotuniu, w gminie Szydłowo, wytrysnęła woda mineralna. (...) Był to więc strzał w dziesiątkę, takiej wody brakowało w województwie pilskim. Dotychczas nie odkryto w nim innego źródła i woda mineralna, którą spotykamy w sklepach oraz pijemy w zakładach pracy, pochodzi z innych województw. (Edmund Wolski)

