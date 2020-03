Minister Adamczyk zapewnia, że będą pieniądze na budowę S11. Obwodnica Piły i Ujścia potrzebuje nowej dokumentacji

W czerwcu 2018 r. GDDKiA złożyła wniosek do poznańskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła - Ujście. Był to brakujący element układanki, gdy chodziło o projektowaną ekspresówkę: decyzja miała ostatecznie zatwierdzić przebieg obwodnic Piły i Ujścia.

Niestety, układanka się rozsypała, gdyż RDOŚ nie wydał decyzji argumentując to brakami w dokumentacji, która przy okazji zdążyła się przeterminować. A to oznacza, że GDDKiA musi podejść do tematu raz jeszcze. W przyszłym tygodniu ma być rozstrzygnięty przetarg na opracowanie nowej dokumentacji projektowej. Niekoniecznie jednak trzeba będzie zaczynać od początku: STEŚ zostaje, tylko wymaga aktualizacji. Z kolei materiały potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej można przygotować na podstawie tych, które są już gotowe.

A co już wiadomo o projektowanym odcinku? Pilska obwodnica ma liczyć ok. 9 km, a obwodnica Ujścia - ok. 15 km. W grze zostały już tylko trzy warianty– 1, 2 i 6, a w każdym z nich ekspresówka omija Piłę i Ujścia od wschodniej strony. Na odcinku od węzła Piła Wschód do Piła Północ droga będzie przebiegać wspólnie z S10. Z kolei na ujskim odcinku projektowana trasa kończy się w gminie Chodzież, gdzie połączy się z odcinkiem S11 Ujście-Oborniki.