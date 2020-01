MKP 1999 Piła. Gdy historia w Pile toczyła się piłką [ZDJĘCIA]

- Tęsknię za tamtymi czasami - nie ukrywa Marcin Gwara. - Dziś piłka wygląda inaczej niż kiedyś. 18-latek, który trafia do drużyny, pyta: ile? My graliśmy dla siebie. Dla wielu z nas pierwszym trenerem był Romek Michalski, potem Zbigniew Krzoska. Wychowaliśmy się razem. Byliśmy drużyną do której czasem dobijał ktoś nowy. Graliśmy razem ze sobą dziesięć, piętnaście lat. To wystarczająco dużo czasu, żeby zrodziła się przyjaźń. Piłka dała mi radość życia. Cel. I myślę, że nie tylko mi.

Pamięta się też inne mecze. Jak ten z pierwszego sezonu z Piastem Skic.

-Jechaliśmy chyba po awans. Na pewno byliśmy faworytem. Wchodzimy do szatni i nagle się okazuje, że nie mamy strojów. Na rozgrzewkę wyszliśmy w samych majtkach. Na szczęście, był maj. W międzyczasie Mariusz Markowski zadzwonił do zaprzyjaźnionej Sparty Złotów i na kilka minut przed odgwizdaniem walkowera przywieźli nam stroje. Wygraliśmy bardzo wysoko, ale w życiu nie grałem w bardziej egzotycznym stroju niż wtedy - wspomina Michał Witkowski. - MKP to był tak klub, w którym nie było nic, ale byliśmy my. Jego skarb. Nie graliśmy dla pieniędzy, bo tych nigdy nie było (śmiech). To, co powiedział Puma (Zbigniew Krzoska - przyp. red.). Ten grill, to przysłowiowe piwko po meczu, te nasze ponadczasowe przyjaźnie, to było najważniejsze, a nie kasa. MKP nie miał szans się utrzymać. Nie w Pile, w której nigdy nie było dobrego klimatu dla piłki, choć przecież graliśmy dla tego miasta i zostawialiśmy dla niego serce na boisku. Tymczasem nie było ani klimatu, ani pieniędzy. Dostawaliśmy z miasta gołe 20 tysięcy i to musiało nam wystarczyć. Pamiętam, że był taki rok gdy dostaliśmy z miasta 20 tysięcy, 8 tysięcy z powiatu, a za sam stadion przy Okrzei musieliśmy zapłacić starostwu prawie 13 tysięcy.