Młodzi Demokraci zachęcają pilskich przedsiębiorców do wywieszania "tabliczek prawdy"

Młodzi Demokraci, stowarzyszenie będące młodzieżówką Platformy Obywatelskiej uważa, że rząd zapomniał uwzględnić w tych informacjach skąd bierze się ta drożyzna na pułkach sklepowych. Są to między innymi:

- Wyższe ceny prądu

- Wyższe ceny gazu

- Wyższe ceny paliwa

- Najwyższa od 21 lat inflacja

- Podniesienie wysokości składki zdrowotnej

- Nałożenie przez ostatnie 6 lat 40 różnych podatków, danin i opłat.

Młodzi Demokraci postanowili przygotować tabliczki uwzględniające te informacje - spełniają one ustawowy obowiązek informowania o obniżce VAT.

- Szanowni Państwo to jest karygodne, że dochodzi do takich sytuacji, że przedsiębiorcy są zmuszani przez PiS do prowadzenia partyjnej polityki. Nic co przekazują nie ma wspólnego z rzeczywistością. Konsumenci są wprowadzani w błąd. Za wysokie ceny na półkach sklepowych odpowiada tylko wyłącznie Rząd RP. To samo dotyczy haniebnych i propagandowych bilbordów na temat, że za 60% cen energii odpowiada Unia Europejska. Jest to nieprawda, jest to kłamstwo, jest to obrzydzanie Polakom UE.Tak naprawdę cena, jaką płaci każdy z nas za energię elektryczną to 20% polityki UE- mówi Kajetan Górny, Młodzi Demokraci Piła