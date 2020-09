Młodzi youtuberzy podpalaczami. Jeden z podejrzanych był strażakiem ochotnikiem

Co innego pożar w piwnicy kamienicy przy ulicy Popiełuszki. W tym mogli zginąć już ludzie. Tyle że sam pożar 17-letniemu Mateuszowi S., na szczęście, się nie udał; ogień nie zdołał się rozprzestrzenić. W dodatku został rozpoznany jako osoba, która kręciła się w pobliżu piwnicy krótko przed pożarem. Zatrzymał go dzielnicowy.

Wyglądało to niewinnie: jeździli za strażą pożarną i nagrywali ich akcje. Filmiki wrzucali na YouTuba. To jednak im nie wystarczało. Zabytkowy budynek przy ulicy Okrzei, w którym mieściła się niegdyś Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, spłonął tylko dlatego, bo już dawno nic się nie działo. Budynek spłonął w w maju 2017 roku, kiedy jego podpalacz miał 17 lat.

Przyznał się do podłożenia ognia nie tylko na Popiełuszki, ale także do podpalenie zsypu w wieżowcu na Śniadeckich. Usłyszał zarzut zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek pilskiej prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące.

Żeby było co kręcić

Motywacja 17-letniego podpalacz była taka sama jak 21-latka. Chodziło o to, żeby sprowokować wyjazd straży pożarnej i mieć co nagrywać, żeby to później wrzucić do sieci. 21-latek najprawdopodobniej działał sam. Po tym jak sam został strażakiem nie bawił się w podkładanie ognia. Tymczasem 17-latek może mieć znacznie więcej na sumieniu niż tylko dwa ostatnie sierpniowe pożary. Pod lupą śledczych są m.in. pożary lasów, które wybuchły w Pile dzień po dniu: 16 sierpnia płonął las w okolicach jeziora Piaszczyste, a dzień później, 17 sierpnia, w okolicach jeziora Płotki i Jelonki. W obu przypadkach było to podpalenie.

W 2008 roku pod Piłą doszło do ogromnego pożaru lasu. Z dymem poszło ponad 16 hektarów, a ogień mógł zabić nawet kilkadziesiąt osób, które znajdowały się na plaży na Jelonkach. Podpalaczem okazał się 18-letni Paweł H., który wyznał, że marzył o byciu strażakiem. Podpalił las, żeby go ugasić. Tyle że ogień wymknął się spod kontroli. Sąd skazał go na trzy lata więzienia.