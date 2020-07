W kwietniu tego roku miały się odbyć w Pile rundy Mistrzostw Polski Cross Country, ale ze względu na epidemię zostały one odwołane. Sympatycy motocrossu liczą, że uda się w naszym mieście rozegrać zawody w tym roku. Jest to prawdopodobne, bo na połowę października na byłym pilskim poligonie zaplanowany jest Memoriał Sł. Rurka. My przypominamy zdjęcia z II Rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country w Pile w ubiegłym roku

Na terenie byłego poligonu przy ul. Wawelskiej w Pile (wjazd od ul. Bydgoskiej) 30 czerwca 20019 r. znów zaryczały silniki. Odbyła się tam bowiem II Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Cross Country. Wzięli w niej udział zawodnicy na pit bikach, motocyklach i quadach (klasa amator i licencja). Ze względu na panujący upał frekwencja nie była najlepsza. >>> Zobacz także: Galeria zdjęć z ubiegłorocznych Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Pile Kto wygra II turę? Wideo