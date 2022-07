Motocyklista, który uderzył w drzewo w Brzostowie miał na swoim sumieniu całą listę przewinień

W niedzielę wieczorem na terenie Brzostowa doszło do zdarzenia, w którym uczestniczył 21-letni mieszkaniec gminy Miasteczko Krajeńskie. Prowadził on motocykl marki Honda, nad którym stracił panowanie i uderzył w przydrożne drzewo.

Jak się okazało, młody motocyklista, którego z niegroźnymi obrażeniami zabrano do szpitala, miał w organizmie ponad promil alkoholu. To jednak nie wszystko.

- Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania tym pojazdem. Motocykl również nie był dopuszczony do ruchu. 21-latek odpowie za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za które przepisy Kodeksu Karnego przewidują karę 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto poniesie konsekwencje za prowadzenie pojazdu, który nie został dopuszczony do ruchu publicznego, jazdę bez wymaganych uprawnień oraz doprowadzenie do kolizji. O ostatecznym wymiarze kary za powyższe wykroczenia zadecyduje sąd –