Mówi: Szkoła to przede wszystkim ludzie!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie to szkoła dla ludzi z pasją. Co ją wyróżnia na tle innych placówek oświatowych? Oto nasza rozmowa z dyrektorem szkoły Michałem Tuliszewskim

Pałac, park, piękne wiejskie tereny i gospodarstwo rolne. To wszystko nie kojarzy się raczej z nauką, ale w Brzostowie zdaje egzamin znakomicie, prawda? W tym pięknym, eklektycznym pałacu działalność edukacyjną rozpoczęto tuż po Drugiej Wojnie Światowej. W tym roku obchodzimy 75-tą rocznicę powstania szkoły. Mieliśmy ją hucznie świętować na początku czerwca w połączeniu z Balem Absolwentów, ale niestety z wiadomych względów obie te uroczystości przełożone zostały na następny rok. Ale wracając do pytania, faktycznie aktualnie to miejsce na pewno unikatowe na skalę powiatu, a być może i całą Wielkopolskę. Ze względu na swoje malownicze położenie, ale także okołorolniczy charakter szkoły. Do celów dydaktycznych dysponujemy gospodarstwem przyszkolnym z areałem ponad 20 hektarów pól uprawnych i trwałych użytków zielonych. Posiadamy żywy inwentarz, który aktualnie stanowią 4 dorosłe konie i młoda klaczka Tesla, która urodziła się u nas 15 marca. Mamy stado owiec, posiadamy pasiekę, a także młode, czystorasowe jałówki bydła mięsnego, które wejdą w program reprodukcyjny pod koniec tego roku. Jest też sporo drobnego inwentarza: kury, perlice, gęsi, a także króliki. W rozległym parku uczniowie spędzają przerwy, a mieszkańcy internatu czas wolny. Popołudniami uczniowie pełnią dyżury w stajni, mogą szlifować umiejętności jazdy konnej pod okiem naszej pani instruktor. Do dyspozycji uczniów są także rowery, boisko, zestaw do street workout, a od minionego roku również kajaki.

Ilu uczniów jesteście w stanie przyjąć w danym roku szkolnym? Warunki lokalowe oraz logistyczne pozwalają nam na przyjęcie dwóch pełnych klas. Po jednej w każdym zawodzie. Staramy się jednak, żeby dla każdego kandydata do naszej szkoły znaleźć miejsce.

Szkoła oferuje dwa kierunki kształcenia. Rozumiem, że hołduje zasadzie, że nie ilość, a jakość jest najważniejsza? Nasza szkoła jest szkołą resortową, czyli jej organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W szkołach należących do sieci szkół ministerialnych kształcić możemy tylko w zawodach okołorolniczych. Faktycznie do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych szczycimy się posiadaniem zespołu pracowni gastronomicznych, którego wyposażenie jest na najwyższym poziomie oraz nieustannie wzbogacane i modernizowane. Również w zawodzie technik rolnik posiadamy bardzo rozbudowany park maszynowy. O zapleczu do produkcji zwierzęcej i roślinnej już wspominałem.

Jakość widać m.in. w pracowniach szkolna kuchnia uchodzi za jedną z najlepszych w regionie, także w parku maszynowym nie ma się czego powstydzić. Miło słyszeć takie słowa, a na ich poparcie wspomnę, że nasi uczniowie zdobyli zaszczytne miejsca w ogólnopolskich konkursach kulinarnych. Warto tu nadmienić konkurs „Gołębie na talerzu”, gdzie zespołowo III miejsce zdobyli Kacper Wysocki - uczeń klasy drugiej oraz Błażej Budnik -uczeń klasy IV. W ogólnopolskim konkursie „Z wieprzowiną na ty” Kacper Wysocki ze swoją potrawą wywalczył zaszczytne I miejsce, natomiast Błażej Budnik czwarte miejsce. Podczas regularnych zajęć praktycznych uczniowie pracują wykorzystując sprzęt, który jest standardem we współczesnej gastronomii, co również przekłada się na wysoką zdawalność egzaminu zawodowego. W naszych pracowniach gastronomicznych odbywają się również różnego rodzaju warsztaty kulinarne, np.: serowarskie, organizujemy pokazy barmańskie, baristyczne czy bardzo specjalistyczne takie, jakie odbyły się w ramach współpracy z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Wszystko to dzieje się, aby wzbogacić i urozmaicić ofertę naszej szkoły i działać na rzecz środowiska lokalnego.

Czym szczycicie się najbardziej? Bez wątpienia to co nas wyróżnia to fakt, że jesteśmy małą, kameralną i bezpieczną szkołą. Nasi uczniowie w większości mieszkają w naszym internacie na terenie szkoły. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania uczniów w pracę na rzecz szkoły. Cieszy fakt, że bardzo wielu z nich bierze udział w konkursach i olimpiadach zawodowych i przedmiotowych, nawet w odległym Lublinie. Najlepsi zdobywają indeksy szkół wyższych czy stypendia. Na początku października 2019 roku zostaliśmy, jako jedyna szkoła w powiecie pilskim, wyróżnieni w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Naszą szkołę doceniono za innowacyjność, wysoką jakość nauczania, współpracę ze środowiskiem lokalnym, jak również kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich. Oczywiście na taki sukces nie pracuje się przez jeden rok. Traktuję to wyróżnienie jako docenienie wszystkich zmian i działań w szkole, szczególnie tych, które miały miejsce po wejściu w poczet sieci szkół prowadzonych przez MRiRW w roku 2008. A z wieści najświeższych, to nasza drużyna piłkarska została Mistrzem Polski W Halowej Piłce Nożnej Szkół Rolniczych, w tym miejscu jeszcze raz gratuluję waleczności całej drużynie, a słowa uznania kieruję pod adresem trenera. Smaczku temu zwycięstwu dodaje fakt, iż przy szkole nie ma jeszcze hali sportowej, ale plan jej budowy ruszył już w 2019 roku.

Darmowe podręczniki, zakwaterowanie w internacie i kurs na prawo jazdy kategorii T. Uczniowie nie mogą narzekać, prawda? Staramy się, aby pobyt uczniów w naszej szkole był w pełni wykorzystany i aby nie tylko uczniowie zdobywali wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które wykorzystają w dorosłym życiu, jak np.: różnego rodzaju uprawnienia dodatkowe. Dużym atutem naszej szkoły jest również internat, dzięki któremu uczniowie z odległych części powiatu lub powiatów ościennych, mogą bezpiecznie spędzić 5 dni w tygodniu, wykorzystując cały pozaszkolny czas np. na siłowni, na nauce jazdy konnej, zajęciach rozwijających ich zainteresowania czy uczestnictwie w licznych projektach.

Co jeszcze macie w pakiecie? Oferujemy praktyki zagraniczne w Grecji w ramach programu PO WER, wyjazdy studyjne w ramach współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej do Niemiec. Uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają na różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne, szkolenia i seminaria prowadzone przez liderów w branżach gastronomicznych i rolniczych, a także przez uczelnie wyższe.

Jak długo kieruje Pan Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie? Jakie spostrzeżenia się Panu po tym czasie nasuwają? Na stanowisku dyrektora ZSCKR w Brzostowie jestem od września 2018r., najpierw jako pełniący obowiązki, a od stycznia 2019 roku, po wygranym konkursie w Warszawie, jako dyrektor. To bardzo krótki okres, na podsumowanie myślę, że jeszcze przyjdzie jeszcze czas. Natomiast te niespełna dwa lata były bardzo owocne w niecodzienne wydarzenia od strajków w oświacie, przez pandemię do nauczania zdalnego. Teraz z perspektywy mogę stwierdzić, że udało się stawić czoła tym wyzwaniom, ale udało się to dlatego, że szkoła to przede wszystkim ludzie. Uczniowie, nauczyciele, cały pion administracyjno-obsługowy. Bez zaangażowania, determinacji i współpracy wszystkich w placówce, w takiej jak nasza szkoła, żadne przedsięwzięcie nie miałoby racji bytu. Przywykliśmy do weekendowych dyżurów przy zwierzętach, również odbieranie porodu u klaczy po godzinie 23 też nie stanowiło problemu. To wszystko stanowi o wyjątkowości tego miejsca, a w myśl naszej dewizy jest to szkoła dla ludzi z pasją.

Co jeszcze może zmienić się w najbliższej przyszłości? Wierzę, że szkoła nadal dynamicznie będzie się rozwijać, że uczniowie nie zwolnią tempa i będą nas mobilizować do pracy na najwyższych obrotach a rozpoczęte prace nad budową hali sportowej doczekają się szczęśliwego finału w 2023 roku.

LOT wznawia połączenia krajowe