Mroźna zima, nowy wojewoda i ozłocona Renata - "Tygodnik Pilski" w cytatach (1986/87)

Ala, która nie chce zrezygnować z chodzenia do Szkoły Muzycznej, nie kładzie się spać przed północą. Gdy domownicy już dawno śpią, w jej pokoju pali się jeszcze światło. Ala odrabia lekcje. Magda, jej koleżanka, nie ma dodatkowych obowiązków pozaszkolnych, ale i ona, zdarza się, ślęczy nad książkami do późnych godzin nocnych. Tomkowi po godz. 22 nic już nie wchodzi od głowy, więc wstaje o 5.30 i uczy się jeszcze rano. Najzdolniejszy w klasie Piotr poświęca na naukę 3-4 godziny dziennie. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pile, Halina Górzna mówi, że uczeń to… najtrudniejszy zawód. Ile pracuje – łatwo policzyć. Klasa pierwsza o profilu matematyczno – fizycznym z poszerzonym językiem angielskim ma 36 godzin tygodniowo. Raz w miesiącu, kiedy idzie na praktyki – 42 godziny. Dodajmy do tego, przeciętnie trzy godziny nauki w domu. O wtedy otrzymamy obraz raczej ponury: piętnastolatek pracuje ponad pięćdziesiąt godzin tygodniowo! (Anna Forecka)

Zen Kuan Um – może być religią, bo swe korzenie wywodzi z buddyzmu, może być filozofią i czymś więcej aniżeli religia i filozofia. Dla kilkunastu młodych mieszkańców Piły jest pewnym stylem życia i sposobem na życie. Tworzą oni pilską grupę Stowarzyszenia Zen, która jako grupa terapeutyczna działa przy Pilskim Domu Kultury. Jej kierowniczka, Bogumiła Malinowska, od mistrza Zen, Soen Sa Nima otrzymała imię Bodhisattwy Współczucia: Dża An, co oznacza Oczy Miłości. Jest nauczycielem Dharmy. Tworzą krąg. Są ubrani wygodnie, na sportowo. W skupieniu wykonują pokłony. Liczę je. Chyba… 108! Tak, zgadza się. To tzw. medytacja pokłonów, jedna z trzech praktyk Zen. (Zuzanna Przeworska)

Nr 366, 25.01.1987 r.

W te mroźne dni nasz redakcyjny telefon jest „gorący”. (…) Mieszkańcy Piły (Al. LWP nr 5): 31 grudnia popękały grzejniki panelowe, woda zalała wiele mieszkań. Założono nowe grzejniki, ale 12 stycznia nie było prądu i znów nastąpiła awaria. Biegamy do Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i PZU. Co dalej, co w przyszłości? (...)

- Mam 10-11 stopni i to przy włączeniu piecyka gazowego… (Piła, Świerczewskiego 13 m 46). - Grzejemy tylko kuchenką gazową, bo bez przerwy wyłączają prąd. Z chwilą wyłączenia prądu natychmiast stygną kaloryfery. W tej chwili mamy 11 stopni. Chociaż uszczelniliśmy dokładnie okna (plastrem, watą, gąbką, kocami) – ściany szczytowe są oszronione. (Piła, Żeleńskiego 30 m. 5). (notował Krzysztof Kalka)

Pomost między światem żywych i umarłych należy do Jerzego i Edwarda. To oni nadają końcowy kształt i wygląd ciałom skazanych mocą Wyroków Ostatecznych. Myją, golą, ubierają, układają w trumnie. Przed nimi lekarz, po nich – już tylko ksiądz. Przyszpitalne prosektorium i kaplica. Za drzwiami, do których prowadzi niewielki podjazd, uczuciu nerwowego niepokoju towarzyszy przyspieszony rytm serca i napięcie ściśniętej krtani. (…) Jerzy i Edward w zakładzie patomorfologii pilskiego szpitala pracują od października 1985 roku. Zatrudnieni są jako laboranci sekcyjni. Tak brzmi to w nomenklaturze oficjalnej, potocznie bowiem zwykło się ich nazywać Zimnymi Chirurgami. Albo krócej, po prostu: Zimnymi. Zimni są młodzi. Jerzy ma 37 lat, Edward 23. Jerzy był rzeźnikiem, pracował w prywatnych firmach, kładł glazurę. Edward pracował w „Polamie”. Przed nim nikogo tak młodego jeszcze tu nie było. Edward jest kawalerem, ma dziewczynę i nie wierzy w Boga. Jerzy ma żonę i dzieci, jest wierzący. To co robią, uważają za zawód nieprzyjemny, ale zawód. Jak każdy inny. (Jacek Prześluga)