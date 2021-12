„Murem za polskim mundurem" w Pile. Już po wyjątkowym koncercie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Inicjatorem przedsięwzięcia był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile ppłk Sylwin Donart, a Powiat Pilski włączył się w organizację tego wydarzenia.

Zanim na scenie pojawili się artyści, gości powitał ppłk Sylwin Donart, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile.

Szanowni Państwo: Powiat za mundurem – idea zrodziła się w mojej głowie, ale trafiła na właściwy grunt. Do właściwej osoby. Panie Starosto cieszę się, że właśnie Pan jest adresatem tego przesłania, głęboko wierzę, że ten koncert będzie początkiem czegoś większego. By promienie słońca płynące z powiatu pilskiego rozlały się po całej Wielkopolsce, a może i dalej. Mundur łączy ludzi, to nie tylko symbol, materiał, kolor, mundur to przeszłość i przyszłość, ale przede wszystkim teraźniejszość. To są historie, wydarzenia, to są ludzie, to są emocje. Dzisiaj chodzi nam przede wszystkim o emocje szerokiej masy ludzi, bo służba jest czymś wyjątkowym. Musimy być wszyscy po tej samej stronie – powiedział.