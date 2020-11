"My się Czarnka nie boimy i na spacer wychodzimy". W środę kolejny protest kobiet w Pile

- zapowiedziała Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Z kolei wielkopolski kurator oświaty skierował pismo do nauczycieli, w którym wzywa ich do nieangażowania się w protesty społeczne i powstrzymania się od agitowania młodzieży. Pismo kuratora wbudziło liczne kontrowersje.

- Do tej pory uczyliśmy młodzież, że świadomość społeczna, obywatelska niezgoda, gotowość do dokonywania politycznych wyborów i rozróżnień to nie tylko ich prawo, ale wyraz społecznej dojrzałości i odpowiedzialności. Strajki i inne formy protestu (w tym pisanie na murach) przedstawiliśmy jako przejawy patriotyzmu, które nas, Polaków, przywiodły do ważnych, historycznych zmian. W tej sytuacji czuję się jako nauczyciel i wychowawca nieco bezradny. Proszę więc o pomoc (w końcu cura to po łacinie właśnie pomoc, opieka). Potrzebujemy lekcji wychowawczych w nowym formacie, stosownych do wytycznych, bo te które mamy nadają się wyłącznie na przemiał. W pierwszej kolejności proszę o opracowanie następujących tematów: “Jak NIE rozmawiać z młodzieżą o sprawach dla nich podstawowych i życiowo ważnych.” “Jak oduczyć młodzież wyrażania osobistych poglądów i przekonań.” “Jak kształtować postawy młodych ludzi w duchu podporządkowania obowiązującej władzy.”