MZK będzie kupował elektryki. Rusza budowa centrum przesiadkowego na Zygmunta Starego

Sześć nowych autobusów Solaris Urbino 12 stoi już na zajezdni na Łącznej. Jeszcze w tym miesiącu powinny wyjechać na ulice. Teraz trwa ich wyposażanie m.in. w system monitoringu oraz Pilskiej Karty Miejskiej. Czym różnią się od ostatnich Solarisów, które trafiły do Piły. Różnica jest widoczna gołym okiem - ściana czołowa jest inna w starszych modelach. Autobus posiada również pełne oświetlenie ledowe. Innych znaczących różnic brak.

Szóstka nowych Solarisów to prawdopodobnie ostatnie już nowe diesle, które trafiły do pilskiego MZK. W kolejnej dostawie z Bolechowa ma przyjechać do Piły siedem autobusów o napędzie hybrydowym. MZK wybiera się także na zakupy pierwszych autobusów elektrycznych. Jeszcze w tym miesiącu ma być ogłoszony przetarg na zakup pięciu elektryków.

Na "elektryczne" zakupy pilskie MZK wybiera się z 16,1 mln złotych, z czego 11,1 mln złotych dokłada Unia w ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Piła jest drugim po Poznaniu miastem w Wielkopolsce, które dostanie pieniądze na "elektryki"; drugim w Wielkopolsce i trzynastym w kraju.