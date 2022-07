Na Płotkach odbywa się dwudniowy PIŁA SUP FESTIWAL w sportach wodnych. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia tej imprezy

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie dla mieszkańców miasta. PIŁA SUP FESTIWAL to święto coraz bardziej popularnego Stand Up Paddle, czyli jednego z najbardziej bezpiecznych sportów wodnych, dedykowanych dla wszystkich. SUP aktywność łączy zalety deski i wiosła, czyli windsurfingu oraz klasycznego kajaka. Tu nie potrzeba wiatru, wystarczy woda oraz pięć minut na naukę podstaw.

W programie:

- SUP FUN PARK: wodny park na wodzie, na którym zorganizujemy:

- SUP RACER (wyścigi na deskach SUP) w kategoriach: kobiety/ mężczyźni / dzieci,

- SUP Akademia (szkolenia technik pływania),

- SUP BIKE RACER (wyścigi na SUP rowerkach wodnych): kobiety/ mężczyźni / dzieci. SUP rowerki są nowością na polskim. Uczestnicy będą jednych z pierwszych użytkowników atrakcji na polskiej wodzie.

- SUP GYM JOGA: Noodle / Aerobic – zajęcia gimnastyczno relaksacyjne na akwenie,

- Skimboard: surfing na płytkiej tafli wody, szkolenia dla nowicjuszy oraz konkursy.

- Strefa trenażerów ruchu: DRY SUP / DRY KAYAK / Trickboard