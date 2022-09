Na polach w gminie Łobżenica od ponad 25 lat badają jak rośnie kukurydza

To wydarzenie ma długą, bo ćwierćwieczną tradycję. Od co najmniej 25 lat grunty w różnych częściach gminy Łobżenica służą do tego, by powstawały na nich poletka doświadczalne kukurydzy. Gdy ta dojrzeje do zbiorów zapraszani są rolnicy, którzy mogą zapoznać się ze specyfiką danych odmian. Często przy tej okazji nie brakuje wskazówek od fachowców z branży, którzy radzą gospodarzom w jaki sposób uprawiać kukurydzę, by osiągać jak najlepsze plony. Od kilkunastu lat organizatorem takich spotkań, przy współpracy m.in. z pracownikami oddziału WODR w Poznaniu oraz firm produkujących i dystrybuujących ziarna jest Franiczek Kapeja, sołtys Wiktorówka.

Podziękowania

Właśnie w Wiktorówku świętowano ćwierćwiecze tzw. w okolicy „kukurydzianych manewrów”, bądź „święta kukurydzy”. Od przedstawienia początków tych doświadczeń zaczął Grzegorz Zięba, przyrodnik i emerytowany pracownik WODR w Poznaniu. Wręczono również podziękowania przedstawicielom firm produkujących i dystrybuujących nasiona - Krzysztofowi Zamczykowi i Piotrowi Duszejko za wiele lat współpracy przy zbiorach, szkoleniach i spotkaniach. Otrzymali pamiątkowe statuetki - kukurydze - wykonane przez Zenona Polachowskiego, kowala z Walentynowa. Otrzymali je również Grzegorz Zięba, Franciszek Kapeja oraz Paweł Berndt.

Moc atrakcji

Nie zabrakło też innych atrakcji. Ciekawostką była wystawa zdjęć z kukurydzianych imprez i zbiorów z minionych lat. Najstarsze fotografie sięgały 2008-2009 roku. Ponadto dzieci i dorośli mierzyli się m.in. w konkursie łuskania kukurydzy. Brali też udział w „kole fortuny”, gdzie można było wygrać ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów. Na tym wydarzeniu nie może też zabraknąć kulinariów, gdzie motywem przewodnim jest rzecz jasna – kukurydza. Gościom imprezy serwowano przepyszny kukurydziany chleb i ciasto, czy popcorn. Organizacja wydarzenia była dofinansowana przez Powiat Pilski.