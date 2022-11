Nadchodzi czas, gdy akumulatory w samochodach mogą zawodzić. Warto wiedzieć pewne rzeczy przed ich wymianą

Kto nie przerobił takiej historii? Poprzedniego dnia wóz normalnie odpalał, jeździł. Wydawało się, że nic się nie dzieje. Po nocnym postoju (zwłaszcza poza garażem), gdy był przymrozek i przekręceniu kluczyka słychać było tylko charakterystyczne "klikanie" albo co gorsza ciszę. Do tego kontrolki, które albo leniwie się zapaliły, a później zgasły, albo postanowiły nie zapalać się wcale. Auto nie odpaliło.

W takich sytuacjach wszystko wskazuje na akumulator, dlatego warto sprawdzać go oraz instalację elektryczną pojazdu jeszcze zanim przyjdą mrozy, by uniknąć problemów i nerwów. W sklepach motoryzacyjnych oraz w internecie już od kilkudziesięciu złotych dostępne są specjalne testery, które pomogą zdiagnozować stan akumulatora oraz jego ładowanie. W większości są intuicyjne i proste w obsłudze. Fajnym gadżetem są też wtykane do gniazda zapalniczki samochodowej porty usb, które mają dodatkowy wyświetlacz pokazujący parametry instalacji elektrycznej naszego auta. Już sam ich odczyt w codziennej eksploatacji pozwoli dużo się dowiedzieć czy wszystko jest w porządku, czy coś zawodzi. Jeżeli nie chcemy się tego podejmować warto podjechać do warsztatu i poprosić o sprawdzenie. Niektóre stacje serwisowe w tym okresie proponują tego typu diagnostykę, rozszerzoną o weryfikację jeszcze kilku elementów auta przed zimą np. stanu wycieraczek, czy układu spryskiwaczy szyb. Jeżeli chodzi o akumulator i instalację elektryczną odpowiedzialną m.in. za jego ładowanie zaleca się wykonywać taki test raz, a nawet dwa razy do roku.