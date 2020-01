,,Nafta" bawiła się na studniówce w Gromadzie. To był duży i piękny bal! [ZDJĘCIA]

The Klenczon Experience zagra u Yogiego. To już dzisiaj!

- Tego wieczoru cofniemy się w czasie o kilkadziesiąt lat, aby móc poczuć wspaniałe nuty naszej młodości - to zaproszenie na koncert The Klenczon Experience. Zespół wystąpi w Pile dziś, w piątek, 24 stycznia, o godz. 20.00 w Pizza&Bar Yogi. The Klenczon Experience założył Wojci...