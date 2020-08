Najbardziej wyczekiwany obiekt sportowy w Pile już otwarty. "Szóstka" wreszcie z nową halą [ZDJĘCIA]

Jaki status rad osiedli? Jutro konsultacje

Po 10 latach czas na aktualizację. Co wyrzucić, a co dodać do statusów rad osiedli w Pile? Zdecydować mogą o tym sami mieszkańcy. We wtorek, 21 lipca, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile rozpoczynają się konsultacje. Będzie można zgłaszać opinie, wnioski i uwagi do projektu nowy...