Najpiękniejsze miejsca w Pile i powiecie pilskim. Zobacz zdjęcia i opisy najciekawszych atrakcji turystycznych

Co zwiedzić w Pile i okolicy?

Piła i okolice powiatu to prawdziwa turystyczna wyspa skarbów. Nie znajdziecie może na niej zbyt wielu zabytków, ale pod względem przyrodniczym trudno o ciekawsze i piękniejsze miejsca na mapie w tej części Polski. Ciekawie można spędzić czas nie tylko w Pile, ale także na terenie powiatu pilskiego. Zebraliśmy dla was najciekawsze atrakcje, również dla najmłodszych, na które warto zwrócić uwagę w Pile i w okolicy. Opisy znajdują się pod zdjęciami. Poniżej wykaz prezentowanych atrakcji - znajdują się przy nich odnośniki do galerii, które najwygodniej otwierać w nowej karcie.

Park Miejski - Opis i zdjęcia - kliknij

Tramwaj wodny “Gordalina” - Opis i zdjęcia - kliknij

Jezioro Płotki - Opis i zdjęcia - kliknij

Muzeum Staszica w Pile - Opis i zdjęcia - kliknij

Muzeum Okręgowe w Pile - Opis i zdjęcia - kliknij

Pilskie Muzeum Wojskowe -Opis i zdjęcia - kliknij

Ławeczka Staszica - Opis i zdjęcia - kliknij

Bazylika i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu - Opis i zdjęcia - kliknij

Skansen w Osieku n. Notecią - Opis i zdjęcia - kliknij

Park Linowy w Pile - Opis i zdjęcia

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej - Opis i zdjęcia

Kolejka Wąskotorowa w Białośliwiu - Opis i zdjęcia

Aeroklub Ziemi Pilskiej - Opis i zdjęcia

Spływy kajakowe - Opis i zdjęcia

Aquapark w Pile - Opis i zdjęcia