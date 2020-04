Najpiękniejsze palmy! Zobacz naszą galerię i pokaż swoją palmę!

Zobacz jedne z najpiękniejszych palm, jakie powstały na Niedzielę Palmową. Każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Przeglądając zdjęcia można czerpać wiele inspiracji i pomysłów do tego, aby samemu przygotować palmę do siebie do domu.

Tygodnik „Przewodnik Katolicki” wydał specjalny poradnik, w którym zachęca, aby mimo wszystko wykonać palmę z tego, co mamy pod ręką. Można ją ustawić w pobliżu telewizora lub komputera, na którym obejrzymy transmisję Mszy świętej.

Ks. Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, namawia z kolei do budowania duchowej wspólnoty poprzez uczestnictwo w wirtualnej procesji. Proponuje, by w mediach społecznościowych publikować zdjęcia palm z hasztagiem #palma. Do fotografii można dołączyć cytaty z Pisma Świętego.