Najpierw okradł, a później wpadł za narkotyki...

Piła. Śmierć na pasach

60-letni pilanin ofiarą śmiertelnego potrącenia na pasach. Do tragedii doszło we wtorek, 24 marca, na przejściu dla pieszych na Wojska Polskiego. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do Szpitala Specjalistycznego. Niestety, zmarł w szpitalu. Tymczasem miasto...