Najszybsze, najgłośniejsze i najładniejsze ,,beemki". Tak prezentowały się na pilskim torze

Zawrotna prędkość, moc, niebanalny wygląd - tym walorom (w sobotę 22 sierpnia) mogli przyglądać się uczestnicy imprezy pn. ,,Zakończenie wakacji z BMW Klub Piła 2020". Kiepska była tylko pogoda, cała reszta wywoływała dreszcz pozytywnych wrażeń i emocji.

BMW Klub Piła został reaktywowany w ubiegłym roku. Jest zarejestrowany jako stowarzyszenie liczące ok. 30 osób z Piły i okolic. Przedstawicielem klubu jest Michał "Maszynista" Massel.

- Jesteśmy po to, aby przede wszystkim dbać o pozytywny wizerunek marki, przekazywać wiedzę na jej temat i organizować wydarzenia motoryzacyjne. Spoty integracyjne odbywają się w sezonie co tydzień, zawsze w weekend - aby dołączyć do naszego klubu należy przyjechać na spotkanie, dokładne terminy jak i miejsca podajemy z wyprzedzeniem na naszym profilu na Facebooku.

Na sobotnią imprezę - pomimo deszczowej pogody - zjechało ponad 150 aut, w tym 20 specjalnie przygotowanych do jazdy w kontrolowanym pościgu. Ten budzi zawsze duże emocje, a przy okazji jest doskonałą próbą sprawdzenia swoich umiejętności przez zawodników.