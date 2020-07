Największa inwestycja w Pile. Skateplaza w budowie [ZDJĘCIA]

Na Wyspie trwa budowa skateplazy. Będzie to obiekt o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych składający się z części bowlowej z dużą niecką, w której będzie można wykonywać wszelkie możliwe ewolucje czy to na rolkach, czy to na „desce”, czy na bmx oraz części ulicznej przypominającej typowo miejską architekturę z murkami, schodami, pochylaniami i poręczami. Z częścią uliczną będą połączone alejki, na których będzie można ćwiczyć najprostsze ewolucje. Uzupełnieniem skateplazy będzie prawie 200-metrowy tor rolkowy do jazdy wyczynowej. Wykonawcą jest firma Thermbau Polska. Na oddanie inwestycji ma czas do końca lipca 2021 roku.

