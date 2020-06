Narkotyki i broń palna z amunicją. Skonfiskowano je podczas policyjnej kontroli

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli samochód marki Ford Focus z pękniętą szybą. Postanowili zatrzymać go do kontroli. Razem z kierowcą podróżowało trzech pasażerów, którzy nerwowo się zachowywali. Policjanci postanowili dokładnie sprawdzić co jest przyczyną takiego zachowania.

- Okazało się, że 26-letni kierowca od blisko 2 lat ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pod siedzeniem 33-letniego pasażera policjanci znaleźli broń palną marki Dreyse, magazynek oraz 4 szt. amunicji. Mężczyzna wyjaśnił, że pistolet z okresu I i II wojny światowej znalazł podczas eksploracji powojennych bunkrów na Śląsku. Dodatkowo okazało się, że 19-letni pasażer tego pojazdu był w posiadaniu ponad 10 gram amfetaminy - informuje mł. asp. Jędrzej Panglisz.

Broń oraz magazynek wraz z amunicją zostały zabezpieczone w celu przeprowadzenia ekspertyzy przez biegłego z zakresu badania broni oraz balistyki, a narkotyki trafiły do policyjnego depozytu.

- Mężczyźni odpowiedzą za popełnione przestępstwa przed Sądem. Nielegalne posiadanie broni i amunicji jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - dodaje mł. asp. Jędrzej Panglisz.