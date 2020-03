Nasi tam byli! Joanna i Andrzej pływali w lodowatej wodzie

Zawody odbyły się na przełomie lutego i marca. Andrzej, mąż pani Asi, zajął w swojej kategorii pierwsze miejsce na 50 metrów i drugie na dystansie dwukrotnie dłuższym (płynął stylem dowolnym). Joanna, ze względu na brak konkurentek („równie postrzelonych jak ja brakowało” - komentuje z uśmiechem), startowała z mężczyznami i sprawnie ukończyła wyścig na 25 metrów „żabką”.

Do startu w Gdynia Winter Swimming Cup mieszkańcy powiatu pilskiego przygotowywali się od listopada. Nad jeziorem Płotki pływali od pomostu do pomostu (bez pianek!), wzbudzając przez to sensację wśród spacerowiczów. Podobno zimna się nie czuje. Zwłaszcza podczas zawodów. Nie pozwalają na to adrenalina i atmosfera imprezy. Poza tym po wysiłku organizatorzy zapraszają na ciepły posiłek, fundują przewoźną saunę i balię z gorącą wodą.

Joanna i Andrzej zamierzają pływać dalej i… dłużej. Ale nie radzą potencjalnym naśladowcom wysiłku w tak zimnej wodzie bez konkretnych przygotowań. Przed samymi zawodami należy też przedstawić organizatorom aktualne wyniki badań lekarskich.

Życzymy kolejnych sukcesów!