Nauka zdalna w czasie pandemii koronawirusa. Jak wygląda dzień pracy wielkopolskich nauczycieli?

Czy nauczanie "królowej nauk" w tym trudnym czasie jest trudne? O to zapytaliśmy Annę Schmidt-Fic, nauczycielkę matematyki w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

- Nauczanie na odległość jest dla mnie trudnym wyzwaniem nie tylko ze względów technicznych. Choć to też wymagało decyzji o wyborze platformy i aplikacji do komunikacji online. Zdecydowałam się na stworzenie dedykowanej strony na Facebooku i zamkniętych grup dla każdej z moich klas. Do zdalnego nauczania wykorzystuję Zoom. Największym wyzwaniem jest jednak komunikacja z uczniami, akcent na uczenie się, a nie uczenie, przepływ informacji zwrotnej w obie strony i - co najważniejsze - nawiązanie relacji z uczniami. Od kompletnej ciszy i wyłączonych kamerek do otwartej rozmowy, pytań i odpowiedzi. Borykam się też z ocenianiem i formami sprawdzania wiadomości. Dążę do tego, żeby uczniowie rozumieli, że celem naszej pracy jest zdobywanie nowych umiejętności, a nie sztuka dla sztuki i odhaczenie obecności. Bardzo dbam też o to, żeby uczniowie mieli poczucie wsparcia. To wciąż pokonywanie oporów nieufności w kontakcie pozbawionym bezpośredniości, faktycznego bycia w swoim towarzystwie i odczuwania emocji - przyznaje nauczycielka.