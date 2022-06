Nawet kilkugodzinne opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Piłę w miniony weekend

Oprócz tego, że w czasie upału podróże bywają bardziej uciążliwe niż zwykle, to komfortowi jazdy nie sprzyjają spóźniające się pociągi. Gdy podróż się wydłuża, ogarnia nas nie tylko zmęczenie, ale często sypie się cały misternie przygotowany plan podróży.

Na liście pociągów przejeżdżających przez Piłę w ciągu ostatniego weekendu trudno znaleźć takie, które nie odnotowały opóźnień. Do tych, które mogą się pochwalić niechlubnym rekordem należy IC Przemyślanin relacji Przemyśl – Ustka, który dojechał do Piły ze 165 minutowych opóźnieniem. W tym przypadku zarówno pasażerowie, jak i obsługa pociągu miała podwójnego pecha. Najpierw awarii uległa lokomotywa prowadząca pociąg, następnie kolejna, która przybyła by ją zastąpić. Ostatecznie pociąg poprowadziła dopiero trzecia.

W przypadku kolejnego pociągu do opóźnia przyczyniły się problemy zdrowotne pasażera. IC Szyndzielnia relacja Bielsko Biała – Ustka do Piły przyjechał 18 minut po czasie. W Pile to opóźnienie zwiększyło się do 52 minut, gdyż na dworzec do jednego z pasażerów została wezwana karetka pogotowia.