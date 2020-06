Nie będzie kary dla lekarki za złamanie kwarantanny. Jest trzecia ofiara koronawirusa w Pile

Incydent z lekarką odbił się szerokim echem w pilskim kraju. Znana i ceniona specjalistka, która najprawdopodobniej zaraziła się w szpitalu (wcześniej na oddziale ginekologiczno-położniczym, na którym pracowała odnotowano inne zakażenia), została w niewybredny sposób zaatakowana przez pilskiego starostę.

Powodem ataku było to, że lekarka, która nie doczekała się przyjazdu karetki wymazowej i kontrolnego testu, sama pojechała do punktu drive-thru. Nie powinna była tego zrobić, ale nie stworzyła dla nikogo zagrożenia. Tak jej zachowanie oceniła dyrektor pilskiego Sanepidu, która zdecydowała się nie karać lekarki za złamanie warunków kwarantanny.

- Wsiadła do samochodu i pojechała do szpitalnego punktu drive-thru, gdzie osoby pobierające wymaz były w pełni zabezpieczone. Nie stworzyła więc dla nikogo zagrożenia, choć nie usprawiedliwia to złamania przez nią warunków kwarantanny. To jednak zupełnie inna sytuacja niż ta, w której osoby zakażone lub z podejrzeniem zakażenia łamią warunki kwarantanny i wybierają się na przykład na zakupy.