Nie chciał iść do więzienia. Rzucił się na policjantów, a jednego z nich ugryzł... w palec!

25-latek był poszukiwany za włamania. Miał na rok trafić za kratki, ale za wszelką cenę chciał tego uniknąć, dlatego ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Szło mu to całkiem nieźle. Do czasu.

Wpadł w miejscowości Gajewo (gm. Czarnków), gdzie policjanci zauważyli go jadącego na motocyklu. Następnie, udali się w rejon jego miejsca zamieszkania, gdzie zauważyli motocykl i znajomego kierowcę.

- 25-latek na widok policyjnego radiowozu wsiadł na pojazd i próbował nim uciec. Wówczas jeden z mundurowych chwycił go za rękę oraz ubranie. Poszukiwany odpychał funkcjonariusza, kopał go i szarpał za mundur, w wyniku czego spadł z motocykla. Leżąc na ziemi w dalszym ciągu próbował się wyrwać i uciec, nie stosował się do poleceń policjantów, używał wobec nich przemocy fizycznej, szarpał i kopał. Policjanci musieli go obezwładnić używając siły fizycznej oraz gazu. Kiedy policjant zakładał poszukiwanemu kajdanki, wtedy 25-latek ugryzł go w palec lewej ręki. W obronie mężczyzny stanęła jedna z jego krewnych, która dodatkowo utrudniała zatrzymanie go policjantom, próbując odciągnąć ich od 25-latka. Pomimo utrudnień mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc - przebieg zatrzymania relacjonuje rzecznik KPP w Czarnkowie Karolina Górzna-Kustra.