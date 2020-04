Nie kosić! Zieloni apelowali do samorządowców. Jest odpowiedź prezydenta Piły

- Wszystko wskazuje na to, że w Polsce rozpoczęła się kolejna katastrofalna susza. Wszystko też wskazuje, że w związku ze zmianami klimatu susze staną się u nas zjawiskiem permanentnym. W tej sytuacji powinniśmy gruntownie przeformułować nasze podejście do zieleni i nasze wyobrażenie o estetyce zieleni - apelują Zieloni.

Jaka była odpowiedź z Placu Staszica?

- Już w ubiegłym roku w znaczący sposób ograniczyliśmy koszenie traw na terenie miasta z powodów, o których teraz jest coraz głośniej jak choćby susza. To nie była kwestia oszczędności, tylko myślenia o przyrodzie, o tym, by zwiększyć retencję na terenie miasta. Nie oznacza to jednak, że w ogóle jako miasto rezygnujemy z koszenia, bo to nie jest tak, że tam gdzie nie będziemy kosić wyrosną piękne, kwietne łąki. To tak nie działa, a nie chcemy, żeby miasto sprawiało wrażenie zaniedbanego. Będziemy robić to z głową - zapewnia prezydent Piotr Głowski.