Nie posłuchał rady kolegi i odpowie za kradzież

Pracownik lokalnego przedsiębiorstwa przekładał rzeczy pomiędzy samochodami służbowymi na parkingu osiedlowym. Wtedy nieznany sprawca wykorzystał jego nieuwagę i zabrał torbę, w której znajdowały się dwa tablety. Urządzenia, służące m.in. do specjalistycznych odczytów radiowych wyceniono na kwotę 8 tys. złotych.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu policjanci z Wydziału Kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Śledczy ustalili, że w kradzież zamieszana jest nie tylko jedna osoba. Ostatecznie dwóch amatorów cudzego mienia wpadło w ręce pilskich kryminalnych 22 czerwca na terenie Piły.

- Jeden z zatrzymanych wyjaśnił policjantom, że ostrzegał swojego kolegę, żeby nie korzystał z okazji jaka się nadarzyła, bo może to się źle dla nich skończyć. Gdyby 21-latek posłuchał tej rady nie usłyszał by zarzutu kradzieży, za który teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione przedmioty zostały odzyskane i trafiły do właściciela - informuje mł. asp. Jędrzej Panglisz, rzecznik prasowy KPP w Pile.