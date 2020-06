"Nie psuj mnie". Dzień Dziecka z Januszem Korczakiem. Niezwykła galeria pilskiej "dwunastki"

Dziś Dzień Dziecka [ZDJĘCIA]

Dziś 1 czerwca, Dzień Dziecka. Przygotowaliśmy dla was niezwykłą dziecięcą galerię. To zdjęcia ze zbiorów ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które na 100-lecie Niepodległej wybrano jako dziesiątkę najlepszych zdjęć w kategorii dzieci i młodzież. Dziś jest dobry dzień, by s...