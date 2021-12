Nie strzelam w sylwestra - mówi Komendant Straży Miejskiej w Wyrzysku. Innym też tak radzi

Anna Rzyduch, komendant Straży Miejskiej w Wyrzysku przekonuje, że nie warto strzelać w sylwestra. Cierpią na tym nie tylko nasze domowe zwierzęta, ale także te dziko żyjące. Petardy i fajerwerki są dla nich jak najgorsze tortury. Warto o tym pomyśleć, zanim wybierzemy się do sklepu.

- Już zaraz koniec roku i Sylwester. Wielu z nas będzie chciało ubarwić i rozświetlić tę noc. Lubimy fajerwerki, albo lubiliśmy jako dzieci. Tą chwilę magii i piękne obrazy na niebie, które tak cieszą i zachwycają. Ale czy dla chwili naszej radości warto skazywać setki zwierząt na strach, cierpienie a nawet śmierć? Wiemy jak nasze zwierzaki domowe reagują na fajerwerki i staramy się im pomóc w tą wyjątkową, głośną noc. Ale dzikie zwierzęta nie maja szans na przygotowanie się do tej nocy, nikt ich nie uspokaja, nie chroni. Uciekają, powodują wypadki samochodowe, giną. Często kupujemy sztuczne ognie dla naszych dzieci, chcąc sprawić im radość. A może w tym roku warto porozmawiać z nimi o tym, jak głośne wybuchy i nagłe rozbłyski wpływają na zwierzęta. Dzieci są wyjątkowo empatyczne i może same zdecydują, żeby zrezygnować z fajerwerków. Można pieniądze przeznaczone na wybuchy lepiej wydać na worek karmy dla zwierząt w schroniskach lub odłożyć na wspólną wycieczkę. Warto to przemyśleć...