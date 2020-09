Nie żyje kolejna rowerzystka. Wjechały w nią dwa motocykle

To już kolejny - w ostatnich dniach - tragiczny wypadek z udziałem rowerzysty w Wielkopolsce. Doszło do niego w poniedziałek 7 września na drodze wojewódzkiej numer 188 z Piły do Złotowa.

Zdarzenie miało miejsce w pobliżu miejscowości Blękwit. Jadąca w tamtym kierunku 67-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu. Jak do tego doszło?

- Mieszkanka Złotowa najprawdopodobniej wykonywała manewr skrętu w lewo, gdy została uderzona przez jadący z naprzeciwka motocykl. Chwilę później, została zahaczona przez drugi motocykl - mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie podkom. Maciej Forecki.

Motocykliści - jak się okazuje - podróżowali razem i byli trzeźwi. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że to ojciec z synem.

- To mieszkańcy Złotowa. Pierwszy, który uderzył w kobietę ma 49-lat, a drugi ma 28 lat - dodaje podkom. Maciej Forecki.