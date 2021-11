Niezwykłe cmentarze w Polsce. Cmentarz leśników w nadleśnictwie Zdrojowa Góra [ZDJĘCIA]

"Pamięć jest niezbędnym dobrem życia” – głosi napis przy wejściu na Cmentarz Leśników, który znajduje się na terenie leśnictwa Płociczno w nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Nekropolia pochodzi z XIX wieku. Chowano na niej leśników i mieszkańców nieistniejącej już wsi Gonie. Po wojnie został zapomniany. Uratowali go leśnicy.

- Proces przywracania pamięci rozpoczął miejscowy leśniczy Zdzisław Krause, który spoczął na tym cmentarzu. Leżą tu także leśnicy, którzy ponad sto lat temu, sadzili drzewa, które my teraz ścinamy. Mówili co prawda w obcych językach, ale co to zmienia? My teraz konsumujemy owoce ich pracy. Warto pamiętać. Winni to jesteśmy tym, którzy swoje całe zawodowe życie poświęcili lasom. A poza tym, to bardzo malowniczy kawałeczek świata. Naszego świata