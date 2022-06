Noc Świętojańska w Pile. Były: koncert, teatr ognia, strachy i wróżby [ZOBACZ ZDJĘCIA] Martin Nowak

W Parku na Wyspie - w piątek 24 czerwca - odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej w Pile. Najpierw odbył się koncert zespołu KliMagJa. Po nim, odbyły się dwa niecodzienne widowiska. Najpierw, emocje wśród uczestników wydarzenia wzbudził teatr ognia w wykonaniu grupy Los Fuegos. Po nim wszyscy przenieśli się do odległej krainy, gdzie walkę prowadziły dwa światy: dobra i zła. Teatr TAK! i Teatr Wirtualny przedstawiły Wróżbę Świętojańską, podczas której do kręgu ognia mogli wejść mieszkańcy miasta, aby sprawdzić to co ich czeka w przyszłości. Na koniec, puszczono wianki do Gwdy.