Nowe miejsca na mapie Piły: skwer Pawła Adamowicza oraz Bulwary Europejskie [ZDJĘCIA]

Piła będzie kolejnym miastem w Polsce, które uczci pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Jego imieniem będzie nazwany skwer położony pomiędzy aleją Jana Pawła II i rzeką Gwdą.

Propozycja wyszła od Stowarzyszenia Obywatelskie Inicjatywy Europejskie, którego prezesem jest Mieczysław Augustyn. Została zaakceptowana przez zespół ds. nazewnictwa ulic, a na ostatniej sesji poparli ją radni.

Skwer Pawła Adamowicza nie wzbudził tylu emocji, co Bulwary Europejskie, które według wnioskodawców mają być "symbolem zadowolenia mieszkańców Piły z przynależności do UE, a także przywiązania do wartości, które jednoczą Europę". Tym wnioskodawcą również było stowarzyszenie byłego senatora. Kiedy wniosek w sprawie bulwarów pojawił się na posiedzeniu połączonych komisji ostro skrytykowała go radna PiS, Gabriela Milska.

- Dlaczego akurat taka nazwa? Przecież tyle lat żyliśmy w okupacji sowieckiej, a teraz dalej mamy żyć w okupacji niemieckiej? Miasto Piła jest miastem polskim, a nie niemieckim, ani europejskim. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie wiadomo co będzie jutro, albo za miesiąc czy za rok z Unią Europejską - padło wtedy z ust Gabrieli Milskiej.

Proponowała, by bulwary dostały polską nazwę. Na przykład Jana Pawła II, który w Pile ma już rondo i aleję czy Bitwy Warszawskiej. Szkopuł w tym, że nazwa Bitwa Warszawska pasuje raczej do ulicy ronda niż do bulwarów.

Na wtorkowej sesji nowa nazwa - Bulwary Europejskie, została przegłosowana. Czy przyjmie się tak samo jak Bulwary Châtellerault, czas pokaże.