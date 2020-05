"Nowe szaty króla". Teatr Animacji i RCK zapraszają dzieci na spektakl online [GDZIE OGLĄDAĆ]

Tę baśń Andersena znają wszyscy. Zakochany w sobie i w swoich strojach władca, krawcy-oszuści, nieistniejące szaty oraz słynny okrzyk: "Król jest nagi!"

My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się tej historii bliżej. Bo dlaczego właściwie król tak kocha piękne stroje, dlaczego za wszelką cenę otacza się przedmiotami, pragnie tylko mieć, posiadać i wyglądać? Co sprawiło, że zapomniał o tym, co naprawdę ważne, o celebracji życia, o bliskich? Czy dziś, w dwudziestym pierwszym wieku nie spotykamy wokół siebie jemu podobnych "króli"? A może sami nimi jesteśmy?

Nasze "Nowe Szaty Króla" dzieją się tu i teraz, gdy światem mody rządzą wielcy, ekscentryczni kreatorzy-dyktatorzy, gdy pieniądz i czas pracy jest bardziej istotny niż bycie razem, gdy samotność zagłuszana jest przez coraz to nowsze gadżety. Do klasycznej baśni dodaliśmy też sporą dawkę absurdalnego humoru, charakterystycznego dla pióra Maliny Prześlugi, oraz jeszcze więcej piosenek.

Spektakl będzie można obejrzeć po kliknięciu w ten link. Początek projekcji o godz. 11.00. Czas trwania: 90 minut. Rekomendowany wiek widzów: od 8 lat