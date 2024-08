Nowy rok szkolny 2024/25: Sprawdź kalendarz dni wolnych w nowym roku szkolnym. Zobacz, kiedy dzieci będą miały wolne od szkoły!

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2024/25

Nowy rok szkolny, jak to zwykle bywa, oficjalnie rozpoczyna się 1 września. Jednak ze względu na kalendarz, w roku szkolnym 2024/25 uczniowie powrócą do szkolnych ławek dopiero 2 września, ponieważ 1 września przypada w niedzielę. To oznacza, że pierwszy dzwonek dla uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych zabrzmi odrobinkę później niż zwykle.