Nuda podczas kwarantanny? Zobacz, jak dawniej wyglądała Piła! [ZDJĘCIA]

Koronawirus sprawił, że zostaliśmy w domach. To - jak wiadomo - jest najlepszy sposób na to, aby pozostać zdrowym. Wiele osób narzeka jednak na nudę, dlatego zapraszamy w podróż do przeszłości i obejrzenia archiwalnych zdjęć naszego miasta, które jakiś czas temu udostępnił nam pan Jerzy Ollson. ,,Odkopaliśmy" je i zakochaliśmy się w Pile na nowo. Poczujcie klimat dawnych lat. Chcielibyście choć na chwilę przenieść się w czasie?

