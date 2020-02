Obudźmy razem Radka z Kaczor! Wylicytuj i pomóż! [ZDJĘCIA]

"Grupa powstała by wspólnymi siłami spełnić marzenie Asi i Maksa. A marzenie mają jedno - by Radek się obudził i wrócił do domu. By wrócił do nas wszystkich. Każdy z nas może pomóc" - przekonują organizatorzy akcji "Obudźmy razem Radka z Kaczor".

Radek Noska, dziennikarz, fotograf, założyciel strony naszekaczory.pl rok temu uległ poważnemu wypadkowi. Przebywa w śpiączce w klinice Budzik w Olsztynie. Skuteczna rehabilitacja, która mogłaby go obudzić, niestety, jest kosztowna. Aby ją opłacić fejsbukowa grupa Obudźmy razem Radka z Kaczor! prowadzi licytacje, z których cały dochód jest przeznaczony na leczenie Radka. Wylicytować można m.in. przyczepę drewna, przejażdżkę wozem strażackim, pocztówkę z pozdrowienia z Kenii, lekcje pływania i języka koreańskiego, 40 domowych pączków,własnoręcznie wykonany wisiorek z żywicy epoksydowej, konsulatacja logopedyczna oraz wiele innych przedmiotów i usług. Można także pomóc wpłacając datek na konto akcji Obudźmy Radka w serwisie pomagam.pl. FLESZ: Masowo kupujemy mieszkania. Wideo