Oczyszczalnia ścieków w Wyrzysku. Jej przebudowa kosztowała 15 mln zł! [ZDJĘCIA]

Inwestycja kosztowała w sumie aż 15 mln złotych. Przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w szczególności czystości wód i gleby na terenie gminy Wyrzysk.

To była duża i ryzykowna inwestycja, a zarazem konieczna do przeprowadzenia. Po ponad dwóch latach została sfinalizowana, a efekty prac widać gołym okiem.

Pracy było sporo. Między innymi rozbudowano część biologiczną oczyszczalni o nowy reaktor biologiczny i osadnik wtórny. Poza tym, rozbudowana została także przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego, powstał budynek wielofunkcyjny, nastąpiła wymiana wielu urządzeń...

Prace nad przebudową oczyszczalni trwały około 2,5 roku. Przez ten czas - warto podkreślić - oczyszczalnia niezmiennie była czynna.

- Serdecznie dziękuję panu Prezesowi Zarządu PWiK Edwardowi Gaitkowskiemu za podjęcie się tak wielkiego zadania i konsekwentne doprowadzenie go do końca w określonym terminie. Podziękowania należą się również wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny. Cieszę się z dobrej współpracy, która miała miejsce na wszelkich obszarach realizacji projektu - to słowa burmistrz Wyrzyska Bogusławy Jaodzińskiej.