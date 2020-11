Od 4 listopada w całym kraju ruszyły e-wizyty w ZUS

W październiku zarezerwowano aż 1122 e-wizyt w ZUS, a przypominam, że pierwsze e-wizyty w ZUS ruszyły 19 października, w siedmiu oddziałach: w trzech w Warszawie, w dwóch w Poznaniu, w Krakowie i we Wrocławiu – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Wizyta online to wideo-rozmowa z ekspertem danej placówki ZUS. Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy dostęp do komputera lub smartfona z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.30. Może ona trwać maksymalnie 20 min.

W celu zarezerwowania wizyty online należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas rezerwacji trzeba podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty.